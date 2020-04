Quarantäne-Song aus Bosnien bei uns auf Platz 1

Die Rapper Jala Brat und Buba Corelli dürften nicht sonderlich vielen ein Begriff sein. Dennoch ist ihr aktueller Song gerade ein wahrer Hit. Und das nicht nur in ihrer Heimat.

Die Musiker sind in Bosnien schon längst Stars. Eigentlich kennt man ihre Namen schon am ganzen Balkan. In Österreich dürften die Rapper auch dem ein oder anderen bekannt sein, da sie bereits zwei Songs mit dem Wiener RAF Camora veröffentlicht haben. Die breite Masse haben sie bislang aber nicht erreicht.Zumindest bislang nicht. Denn derzeit stehen alle Zeichen auf einen internationalen Erfolg. Mit ihrer aktuellen Single "Karantin" sind sie auf Platz 1 der österreichischen Youtube-Charts. Sogar in Deutschland stehen sie mit dem Quarantäne-Song an der Spitze. Innerhalb von nur einem Tag konnten sie über 1,2 Millionen Klicks auf ihr Video ergattern.In den Kommentaren sind sehr vieler deutschsprachige Kommentare zu finden, die sich die Frage stellen, weshalb das Lied ganz oben in den Trends ist. Grund dafür könnte die hörfreudige Balkan-Community in Österreich und Deutschland sein, welche die zwei Rap-Stars verehrt.Der Sprung auf die Spitze überrascht dennoch. Ob die Musiker es nun auch in die offiziellen Charts schaffen bleibt abzuwarten. Zuzutrauen wäre es ihnen ja.