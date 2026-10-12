i James Blunt REUTERS/Peter Steffen/Pool "Beiwerk für meine Musik" James Blunt liefert sein neues Album mit Kotztüte Der britische Sänger beweist einmal mehr seinen Humor: Wer sein neues Album bestellt, bekommt eine signierte Kotztüte dazu. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 19:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

James Blunt ist bekannt für seinen Selbsthumor. Jetzt überrascht der britische Sänger seine Fans mit einer ungewöhnlichen Aktion: Wer die Sonderedition seines neuen Albums bestellt, erhält neben der Musik auch eine signierte Kotztüte.

Auf der Rückseite der Tüte stehen mehrsprachige Hinweise, darunter der Spruch "Für musikalisches Unbehagen".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ein dreistufiges Piktogramm deutet sogar an, dass Hörer ihren Unmut nach dem Anhören direkt an den Sänger richten können.

„Wenn du ein Bundle meines neuen Albums direkt in meinem offiziellen Onlineshop bestellst, bekommst du eine passende Luftkrankheitstüte, unterschrieben von mir“, erklärte Blunt bei X . jamesblunt.com

Blunt nimmt die Beilage auf X mit Humor: "Manche sagen, das beste Beiwerk für meine Musik." Wer ein Bundle in seinem offiziellen Onlineshop bestellt, bekomme eine passende Luftkrankheitstüte, unterschrieben von ihm persönlich.

Neues Album erscheint im November

Das achte Studioalbum des Briten trägt den passenden Titel "Airplane Mode" und soll Anfang November erscheinen. Insgesamt zwölf Songs sind darauf zu hören, die Blunt zusammen mit seiner Tourband in einem Studio in Oxfordshire aufgenommen hat.

Fans können sich außerdem auf Live-Auftritte freuen: Im Frühjahr 2027 führt Blunts Europatournee ihn auch nach Deutschland, wo mehrere Konzerte in großen Hallen geplant sind.