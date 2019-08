James Blunt singt im März 2020 in Österreich

Der britische Schmusebarde kommt im Frühjahr 2020 für drei Konzerte nach Österreich.

"Once Upon A Mind" heißt sein sechstes Album, das James Blunt am 25. Oktober veröffentlichen wird. Gleichzeitig mit den musikalischen Neuigkeiten hat der 45-jährige Sänger auch eine große Tour durch Großbritannien und Europa angekündigt.Die führt den Musiker, der dank der Ballade "You're Beautiful" im Jahr 2005 zum Weltstar wurde, auch für drei Termine nach Österreich.Am 22. März wird die Olympiahalle in Innsbruck bezirzt, eine Woche später ist am 30. März die TipsArena in Linz an der Reihe, ehe die Wiener Stadthalle am 31. März in den Genuss eines James-Blunt-Konzertes kommen wird.Tickets gibt es ab dem 6. September um 10 Uhr zu kaufen. (baf )