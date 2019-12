Das sind die ersten Szenen vom neuen Bond-Film

Am Mittwoch ist es endlich so weit und die Welt darf sich den ersten Trailer vom neuen James Bond Abenteuer zu Gemüte führen.

"Keine Zeit zu sterben" heißt das 25. Abenteuer, in das sich der britische Geheimagent am 20. April 2020 wagen wird. Viereinhalb Monate vorher lässt man nun den ersten Trailer des actionreichen Spektakels auf die Menschheit los.Mit einem nur wenige Sekunden dauernden Teaser, der in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde, kündigt sich der vollständige Trailer für den 4. Dezember an. In dem kurzen Clip sieht man Hauptdarsteller Daniel Craig, der vermutlich zu letzten Mal in den berühmten Smoking schlüpft, und zahlreiche Actionszenen, wie etwa einen spektakulären Motorradstunt in Italien.Mit Spannung wird der Start des Jubiläums-Bond am 20. April 2020 erwartet.