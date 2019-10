Das ist der erste Poster zum neuen Bond-Film

"No Time To Die" bringt uns im April 2020 James Bond zurück auf die Kinoleinwand. Universal zeigt das allererste Poster zum neuen Daniel-Craig-Film.

Zurück aus der Pension, kopfüber zur Weltrettung

Mit Pleiten, Pech und Pannen fing es an, jetzt ist James Bonds Abenteuer Nummer 25 wieder auf Schiene.Nach einem, dreiam Set,und, ist jetzt alles gut.In Italien wird fleißig gedreht (siehe Fotos oben) und am Samstagnachmittag feierte das 007-Studio den globalen James Bond Day mit dem ersten Plakat fürs neue Abenteuer.In "No Time To Die" tritt Daniel Craig in seinem letzten Bond-Film gegen Bösewicht Rami Malek an. Bonds weibliches Beiwagerl wird Lea Seydoux.Nach dem Kinostart im April 2020 muss der Agent im Dienste ihrer Majestät aus dem Ruhestand zurückkommen. Den verbringt er bei Rum und schönen Mädchen auf Jamaica. Doch CIA-Langzeitkolllege Felix Leiter vom CIA versaut 007 die Pension und bittet ihn um Hilfe.Bond soll einen gekidnappten Wissenschafter befreien. Schnell stellt sich heraus, dass noch viel mehr auf dem Spiel steht. Ein mysteriöser Bösewicht ist im Besitz einer gefährlichen neuen Technologie.