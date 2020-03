Daniel Craig will statt 007 Löwenkönig Simba sein!

In einem Sketch der US-Comedyshow "Saturday Night Live" liefert Daniel Craig eine herrliche James-Bond-Parodie.

Parodie spielt auf Coronavirus an

007 trinkt lieber Vodka-Bull

Daniel Craig will Simba sein!

Dass Bond-Darsteller Daniel Craig (52) nicht nur den bierernsten Geheimagenten spielen kann, hat er spätestens mit seiner Rolle als exzentrischer Ermittler Benoit Blanc in "Knives Out" bewiesen. Auch in der erfolgreichen US-TV-Show "Saturday Night Live" zeigt der britische Schauspieler sein komödiantisches Talent ein weiteres Mal.Im Sketch – getarnt als Vorschau auf das neue, aber wegen dem Coronavirus verschobene 007-Abenteuer – betritt Craig als James Bond ein Casino. Eine dunkelhaarige Schönheit möchte ihm Informationen über seinen Gegenspieler zuflüstern, aber Bond ist vom Roulette-Tisch ablenkt.Sein überaus glückliches Händchen im Spiel begeistert alle anderen Mitspieler (darunter Comedian Kate McKinnon). Darauf gönnt sich der Agent aber keinen Vodka-Martini – Vodka-Bull soll es sein! Ein Getränk, das sich anscheinend nicht nur auf Fincas in Ibiza, sondern auch in luxuriösen Spielhöllen größter Beliebtheit erfreut.Als die Stimmung am Kochen ist, brüllt Bond, er möchte nur noch Simba genannt werden. Denn eines ist klar: ER ist "der König dieses Dschungels". Craig stimmt sogar die ersten Takte des Titellieds zum Disney-Hit "Der König der Löwen" an. Ganz kann er sein Alter Ego Bond aber dann doch nicht abschütteln und besiegt am Ende der Parodie noch einen Bösewicht ganz nach 007-Style.