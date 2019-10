James van der Beek wird zum sechsten Mal Vater

Der "Dawson's Creek"-Star und seine Ehefrau Kimberly Brook teilten die freudige Nachricht in den sozialen Netzen.

Fünf Kinder haben van der Beek (42) und seine 37-jährige Ehefrau bereits. "Wir sind unglaublich begeistert anzukündigen, dass ein weiteres kleines Bündel Freude uns ausgewählt hat, seine Familie zu werden", schrieb der frühere TV-Mädchenschwarm zu einem Familienfoto auf Instagram.Die Freude über die neuerliche Schwangerschaft ist bei den Eltern angesichts dreier Fehlgeburten umso größer. Mit der nun sechsten Schwangerschaft will das Paar anderen Betroffenen von Fehlgeburten Mut machen."Miscarriage (dt. Fehlgeburten) – ein Wort, das ersetzt werden muss, denn niemand hat es versäumt, etwas zu 'tragen' (engl. carry). Solche Dinge passieren manchmal einfach und sind etwas, worüber die Leute selten sprechen und oft im Verborgenen durchgehen. Aber es muss keine Schande sein, sich die Zeit und den Raum zu geben, um zu trauern. Wir haben uns dazu entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen, um uns von sinnlosen Stigmatisierungen zu befreien und Menschen zu ermutigen, sich der Liebe und Unterstützung von Freunden und Bekannten zu öffnen, wenn sie es am meisten brauchen", lauten die Parole des Paares, das seit 2010 mit Kimberly Brook verheiratet ist.