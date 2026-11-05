i REUTERS Spätes Babyglück Jamie Foxx ist zum dritten Mal Papa geworden Hollywood-Star Jamie Foxx und seine 27 Jahre jüngere Partnerin Alyce Huckstepp haben angeblich ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 08:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 58-jährige Oscar-Preisträger Jamie Foxx soll erneut Vater geworden sein. Für den Schauspieler ist es bereits das dritte Kind, für seine Partnerin Alyce Huckstepp (31) das erste.

Details zum Baby sind bisher nicht bekannt - weder das genaue Geburtsdatum noch das Geschlecht oder der Name wurden veröffentlicht. Foxx selbst hat sich noch nicht zu der Geburt geäußert.

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Wie das US-Magazin People berichtet, hätten mehrere anonyme Quellen die Geburt bestätigt. Bereits im Mai war bekannt geworden, dass das Paar Nachwuchs erwartet.

Al Pacino nahm ihm die Angst

Dass er noch einmal spät Vater wird, habe Foxx anfangs Sorgen bereitet. Ein Treffen mit dem Kollegen Al Pacino (86), der mit 83 Jahren selbst noch mal Papa wurde, habe diese Bedenken aber zerstreut.

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Foxx und Huckstepp wurden im Sommer 2023 erstmals gemeinsam gesehen. Nach einer kurzen Trennung Anfang 2025 kamen sie wieder zusammen. Der Schauspieler hat bereits zwei erwachsene Töchter: Corinne (32) und Anelise (18) aus früheren Beziehungen.