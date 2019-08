Vor 1 h Jamie Foxx verrät, ob er mit Sela Vave (21) liiert ist

Der US-Schauspieler nimmt auf Instagram Stellung zu seiner vermeintlichen neuen Freundin Sela Vave.

Kurz nach der Trennungsbekanntgabe von Jamie Foxx und Katie Holmes wurde der US-Schauspieler mit einer anderen Frau Händchen haltend gesichtet: Nämlich mit Model Sela Vave (21). Ist der 51-Jährige etwa wieder vergeben?



Das meint Jamie Foxx zu den Gerüchten



Nun meldete sich der Oscar-Preisträger in einem Instagram-Live-Video selbst zu Wort. Er erklärt, dass es ihm lediglich darum geht, Sela auf die gleiche Weise zu fördern, wie er das früher bei Ed Sheeran oder Nick Cannon gemacht habe.



"Als ich Ed Sheeran kennengelernt habe, hatte ich keine Ahnung, wer er war. Ich hab ihn sechs Wochen auf meinem Sofa schlafen lassen", so Jamie. "Nick Cannon war 13, als er zu mir kam. Ne-Yo kam bereits vorbei, als er noch nicht Ne-Yo war. Alle kommen zu mir nach Hause."







"Hört auf mit dem Schei*"



Zudem verrät er, warum er mit Sela Händchen gehalten hat: "Ich begleite [Sela] zu meinem Auto, um sie ins Auto zu bringen - eine Künstlerin, die mit meinen Kindern rumhängt und so jung ist wie meine Tochter. Die Leute versuchen, aus einer Fliege einen Elefanten zu machen. [...] Ich habe sie vor den Hatern gewarnt. Ich habe mit der Mutter dieses Mädchens gesprochen und sie hat mir ihr Vertrauen geschenkt." Foxx bittet daher seine Fans und Hater: "Hört auf mit dem Schei*!"



