Jamie Lee Curtis kokste gemeinsam mit Vater Tony

US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis ("True Lies") packt über ihre Drogenvergangenheit aus und enthüllt, dass sie mit ihrem Vater harte Drogen rauchte.

"Drogen waren ein Familien-Problem"

Seit 20 Jahren ein cleaner "Junkie"

In den 80ern galt die US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (60) als Garant für klingelnde Kinokassen - und als Sex-Symbol. An der Seite von Arnold Schwarzenegger ("True Lies"), John Cleese ("Ein Fisch namens Wanda") oder Eddie Murphy ("Die Glücksritter") überzeugte "The Body" nicht nur mit schauspielerischem Können. Doch mit dem Erfolg kamen auch die Probleme. Probleme, mit denen bereits ihr Vater, Hollywood-Legende Tony Curtis ("Manche mögen's heiß") und ihr Halbbruder Chris zu kämpfen hatten.Ihr Vater Tony war süchtig nach Kokain, Heroin und Alkohol. Ihr Halbbruder Nicholas starb 1994 an einer Heroinüberdosis. Nun erzählt die 60-jährige schockierend offen in der aktuellen Ausgabe des US-Magazins "Variety": "Ich habe mit meinem Vater Drogen geteilt. Ich habe Kokain genommen und einmal Freebase (chemisch verarbeitetes Kokain, das eine intensivere Wirkung hat, Anm d. Red.). Aber das war das einzige Mal, dass ich das tat, und ich tat das mit ihm.""Ich war auf Drogen und Alkohol. Wenn ich arbeitete, nahm ich nichts. Ich nahm auch keine Drogen vor 17 Uhr. Und ich nahm niemals um 10 Uhr morgens Schmerzmittel. Ich war eher der Spätnachmittags- und Frühabends-Typ - ich nenne es gerne das Warme-Bad-Gefühl der Drogen", so Curtis zur "Variety".Obwohl sie seit 20 Jahren clean ist, nennt Curtis sich auch heute noch einen "Junkie": "Ich durchbreche den Kreislauf, der im Grunde genommen das Leben von Generationen in meiner Familie zerstört hat. Clean zu werden bleibt meine größte Leistung. Größer als mein Mann, größer als meine beiden Kinder und größer als jede Arbeit, jeder Erfolg, jeder Misserfolg", so die zweifache Golden Globe-Gewinnerin.Jamie Lee Curtis' neuer Film "Knives Out - Ein Mord zum Dessert" (mit Daniel Craig) soll am 2. Januar 2020 in die österreichischen Kinos kommen.