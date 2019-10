Jane Fonda bei Klima-Protest festgenommen

Hollywood-Star Jane Fonda ist am Freitag bei einem Klima-Protest vor dem US-Kapitol in Washington D.C. festgenommen worden.

US-Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda wurde am Samstag festgenommen und in Handschellen abgeführt. Sie hatte am Freitag in Washington vor dem US-Kapitol für mehr KlimaschutzFonda hatte zusammen mit anderen Demonstranten auf den Stufen an der Ostseite des Kapitols ihre Forderungen für eine nachhaltigere und klimaschonende Wirtschafts- und Umweltpolitik vorgetragen.Polizisten legten der 81-Jährigen Handschellen an und führten sie zu einem Polizeifahrzeug. Ein Video der Verhaftung wurde anschließend online verbreitet.