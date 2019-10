Jane Fonda nahm während Arrest Filmpreis entgegen

Mit Kabelbindern fixiert bedankte sich die Aktrice für den Stanley Kubrick Britannia Award for Excellence in Film... und wurde abgeführt.

81 Jahre alt, aber noch lange nicht leise – Jane Fonda kämpft verbissen für den Klimaschutz und beteiligt sich an Protesten in den Straßen von Washington D.C. Mehrmals wurde die zweifache Oscar-Preisträgerin diesen Monat schon verhaftet, so auch am 25. Oktober, dem Tag der BAFTA-Verleihung.Die British Academy of Film and Television Arts ehrte Fonda mit einem Preis für ihr Lebenswerk, genauer gesagt mit dem Stanley Kubrick Britannia Award for Excellence in Film. Im Wissen, dass sie diesen nicht persönlich in Empfang würde nehmen können, bedankte sich Fonda schon, während Polizeibeamte sie in Gewahrsam nahmen. Kamerateams waren bei dem nicht bewilligten Protest ausreichend anwesend."BAFTA, ich danke euch!", rief Jane Fonda, während sie abgeführt wurde. "Ich danke euch! Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann! Ich fühle mich sehr geehrt."Der Clip wurde laut "The Wrap" bei der Preisverleihung eingespielt und später via Twitter verbreitet. In einem weiteren, längeren Video erklärte Fonda: "Ich habe mich entschieden, mehr für den Klimaschutz zu unternehmen, also bin ich für vier Monate nach Washington D.C. gezogen und habe versucht, die Dringlichkeit zu verdeutlichen, die [dieses Thema] braucht. Es ist eine Krise, nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt."