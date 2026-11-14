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Hände reparieren Jeans mit Nadel und Faden
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Visible Mending

Japan-Trick: So wird das Loch im Pulli stylisch

Ein Riss im Pullover muss nicht das Aus bedeuten. Mit dieser japanischen Technik werden Schäden zum echten Designelement.
Von Technik Heute
14.11.2026, 15:56
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Kaputte Kleidung landet bei vielen schnell im Müll. Doch ein Trend aus Japan zeigt, dass es auch anders geht: Beim Visible Mending werden beschädigte Stellen bewusst sichtbar repariert - und so zu einem individuellen Hingucker.

Das Prinzip ist einfach: Statt Löcher und Risse möglichst unsichtbar zu flicken, werden sie mit auffälligen Stichen, buntem Garn oder kreativen Mustern betont. So entsteht aus einem Makel ein ganz persönliches Design.

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Laut chip.de muss beim Visible Mending niemand präzise arbeiten. Gerade die sichtbaren Nähte machen den Charme aus. Wer ein Muster bewusst an einer weiteren Stelle wiederholt, lässt die Reparatur wie eine geplante Designentscheidung wirken.

Wurzeln in Japan

Visible Mending hat eine enge Verbindung zu traditionellen japanischen Techniken wie Sashiko. Dabei werden regelmäßige, oft helle Stiche auf dunklem Stoff gesetzt. Die geometrischen Muster verschönern das Kleidungsstück und verstärken gleichzeitig das Material.

Der japanische Sashiko-Kunsthandwerker Atsushi Futatsuya erklärt den Unterschied: Sashiko zielt darauf ab, das gesamte Textil durch Stickerei aufzuwerten - nicht nur einzelne Schadstellen zu verdecken.

So gelingt der Einstieg

Für Anfänger eignen sich robuste Stoffe wie Jeans oder kräftige Baumwolle. Kleine Löcher sind einfacher zu bearbeiten als stark ausgefranste Stellen. Zunächst wird ein Stoffstück von innen hinter das Loch gelegt und fixiert.

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Als Muster bieten sich verschiedene Varianten an: Kleine Risse lassen sich mit einem gewebten Herz-Motiv reparieren. Für runde Löcher eignet sich ein Sonnenmotiv mit Strahlen. Größere Schäden werden mit einem Flicken und parallelen Stichen versehen.

Kontraste machen den Look

Nicht jede Reparatur muss farblich zum Kleidungsstück passen. Gerade der Kontrast macht Visible Mending besonders: Weißes Garn auf dunkler Jeans oder rote Stiche auf grauem Pullover verwandeln eine Notlösung in ein individuelles Statement.

tec, 14.11.2026, 15:56
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