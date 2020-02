Japaner tötet Wildschwein mit bloßen Händen

Beim Angeln ist ein Japaner in Nagasaki von einem Wildschwein attackiert worden. Der Mann rang mit dem Tier und konnte es schließlich so lange unter Wasser halten, bis es ertrank.

Im japanischen Nagasaki trug sich kürzlich ein ungewöhnlicher Ringkampf zu. Ein Mann angelte auf einem Felsen sitzend im Meer. Plötzlich stieg ein Wildschwein aus dem Wasser und ging auf den Mann los, wie die japanische Tageszeitung "Mainichi Shimbun" am Dienstag berichtete.Es kam zu einem regelrechten Ringkampf zwischen dem Angler und dem Wildschwein. Im Zuge des Kampfes konnte der Mann das Tier mit dem Gesicht unter Wasser drücken, bis es schließlich ertrank.Der Mann sei mit Verletzungen am linken Bein ins Krankenhaus gebracht worden, diese seien aber nicht lebensbedrohlich, heißt es im Bericht.Wildschweine haben sich in Japan bereits seit längerem zur Plage entwickelt. Behörden und Privatpersonen versuchen sich mit verschiedenen Abschreckungsmechanismen und Fallen zu wehren. Der Erfolg verschiedener Maßnahmen schwankt jedoch.