Kein Handy: Jared Leto wusste nichts von Corona

12 Tage war "Suicide Squad"-Darsteller Jared Leto in der Wüste unterwegs. Erst jetzt erfuhr er vom Coronavirus.

US-Schauspieler Jared Leto (48) hat vom weltweiten Ausbruch der Epidemie nichts mitbekommen. 12 Tage war er in der Wüste unterwegs – ohne Mobiltelefon. Auf Instagram meldet er sich am Dienstag mit folgenden Worten zurück: "Wow. Vor zwölf Tagen habe ich eine stille Meditation in der Wüste begonnen. Wir waren komplett isoliert. Keine Handys, keine Kommunikation."Nun sei er in eine komplett neue Welt zurückgekehrt. "Eine, die für immer verändert ist. Das ist mindblowing, mindestens", so der "Joker"-Darsteller aus "Suicide Squad".Am Ende des Postings wünscht er seinen Fans noch alles Gute: "Ich hoffe, ihr seid ok. Ich sende euch positive Energie. Bleibt drinnen und bleibt sicher."