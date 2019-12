Jasmin Herren: "Ich habe mich getrennt. Nicht Willi"

Kurz nachdem Willi Herren und seine Frau ihr Ehe-Aus verkündeten, meldete sich Jasmin in ihrer Insta-Story erneut zu Wort.

Seit Wochen kursierten Trennungsgerüchte um den ehemaligen "Lindenstraße"-Darsteller Willi Herren und seiner Frau Jasmin. Inzwischen ist es offiziell: Das Paar aus der TV-Show "Sommerhaus der Stars" hat ihr Liebes-Aus verkündet. Von beiden gab es ein Statement auf Instagram."Leider gehören immer zwei Menschen, die einen gemeinsamen Traum verfolgen. Mit gleichen Ansichten. Und gleichen Methoden. Ihr wisst, dass ich alles dafür getan habe. Aber man muss merken, wenn alles nichts mehr bringt. Das ist jetzt der Fall", hieß es in dem Posting von Jasmin.Willi fügte zudem hinzu, dass die Belastungen "die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht" in den letzten Monaten zu hoch gewesen sein sollen. Sein Posting hat er jedoch inzwischen bearbeitet (der neue Beitrag ähnelt dem Statement von Jasmin).Inzwischen gibt es weitere Details zur Trennung. Denn: Es war nicht Willi, der sich getrennt haben soll, sondern Jasmin. In ihrer Story stellt sie klar: "Ich habe mich getrennt. Und nicht Willi! Und es war auch nicht sein Wille."Willi und Jasmin Herren lernten sich auf Mallorca kennen und führten jahrelang eine On-/Off-Beziehung. 2018 gaben sich die beiden das Ja-Wort.