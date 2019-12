Willi Herren und Jasmin haben sich getrennt

Trennungsgerüchte um Willi Herren und seiner Frau Jasmin gab es schon länger. Nun verkündeten sie ihr Ehe-Aus.

In der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" wollten sie noch das "Promipaar 2019" werden. Jetzt ist alles aus! Der "Lindenstraße"-Darsteller Willi Herren und seine Frau Jasmin haben sich getrennt. Beide verkündeten das Ende ihrer Beziehung auf Instagram."Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren. Wir hatten in den letzten Monaten zwar häufig schöne Momente. Aber auch welche, in denen es nicht so leicht war. Zuletzt haben diese leider überwogen", erklärt er. Weder er noch Jasmin hätten einen neuen Partner, stellt er zudem klar.Die Sängerin meldete sich in ihrer Insta-Story ebenfalls zu Wort:"Manche Dinge im Leben wünscht man sich von ganzem Herzen. So wie ich mir ein gemeinsames Leben mit Willi gewünscht habe." Sie hätten nicht den gemeinsamen Traum verfolgt, erklärt die Sängerin weiter. "Ihr wisst, dass ich alles dafür getan habe. Aber man muss merken, wenn alles nichts mehr bringt."Willi und Jasmin Herren lernten sich auf Mallorca kennen und führten jahrelang eine On-/Off-Beziehung. 2008 trennte sich die Sängerin zum ersten Mal von ihm. Acht Jahre später sahen sie sich zufällig wieder und heirateten nach nur wenigen Monaten. 2018 gaben sich die beiden das Ja-Wort.