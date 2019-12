Unzählige Frauen wollen Jason Derulos Penis

Der Wirbel, den Jason Derulo mit seinem Penis-Bild verursacht hat, zog auch zahlreiche weibliche Interessenten nach sich.

Vor wenigen Tagen erregte der 30-jährige Musiker mit einem äußerst freizügigen Foto weltweites Aufsehen. In enger Badehose war eine stattliche Beule zu sehen. Instagram zog die Notbremse und ließ das Bild löschen. Wenig später postete Derulo eine zensierte Version des Schnappschusses.Doch die ebenfalls stattliche Berichterstattung über seine laut Derulo nur halberigierten Schwellköper hatte einen Nebeneffekt, der den Sänger jetzt ein wenig zu nerven scheint."Ich habe schon davor verrückte private Nachrichten auf Instagram bekommen, aber das hat noch mal ein ganz neues Level erreicht. Ich sage es mal so: Frauen sind genauso schlimm wie Männer", beschwert er sich in einem Interview mit der "dpa".Das hätte er sich allerdings auch überlegen können, bevor er der Welt sein Gemächt aufs Auge drückte.