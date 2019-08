Jason Momoa steckte mit Hund im Aufzug fest

"Game of Thrones"-Star Jason Momoa zeigt auf Instagram, was man zwei Stunden im Aufzug alles machen kann.

Dumm gelaufen! Schauspieler Jason Momoa steckte mit "Creed II"-Star Florian "Big Nasty" Munteanu, vier weiteren Kollegen und einem Hund im Aufzug fest. Doch die Gruppe machte sich nichts draus, sie dokumentierten die Situation live auf Instagram.



Drei von Momoas Kollegen hatten sich gleich Anfang mit dem Hund mit Bier und M&Ms auf dem Boden gemütlich gemacht. Dabei diskutierte man darüber, wer im Notfall als Erster gegessen werden sollte.



Stuntteam von "Game of Thrones" will helfen



Später schaute noch das Stuntteam von "Game of Thrones" vorbei, um der Gruppe zu helfen – jedoch vergeblich. Wir haben es auf die "Stirb Langsam"-Art versucht, aber das hat nicht geklappt", meint Momoa in seiner Story. Munteanu fand das weniger lustig: "Verdammt noch mal es ist das schlimmste Hotel der Welt. Es ist auf Instagram, also ist es offiziell", schimpft er im Video.



Insgesamt zwei Stunden saßen die Gruppe im Aufzug fest, bis die Feuerwehr sie befreien konnte. (lm)