Jason Statham zeigt sein Glashaus in L.A.

"Setz mich in ein Glashaus und ich bin unglaublich glücklich", verriet Jason Statham jetzt dem Architektur-Magazin ArchDigest.com und spielte damit auf seine Vorliebe für große Glasfronten und Terrassen-Türen an, die einen nahtlosen Übergang von Innenräumen ins Freie ermöglichen. Dabei ließ de Action-Star auch gleich in eines seiner L.A.-Häuser blicken:Das Anwesen im 1950er-Jahre-Stil mit Decken aus Zedenholz und ganzen Glasfronten verfügt über vier Schlafzimmer und drei Badezimmer. Das modern, minimalistisch eingerichtete Haus hat der 52-Jährige erst kürzlich renoviert - was übrigens eine seiner Leidenschaften ist.Außerdem ließ Statham ein eigenes Fitnessstudio in dem Haus einrichten, das laut dem Magazin sogar das amerikanisches Luxus-Fitnessunternehmen Equinox in Verlegenheit bringen würde. Damit sie unter andere Boxsäcke, Turnringe und sämtliches andere Equipment, das der Schauspieler für sein Training benötigt, aushält, wurde sogar die Decke verstärkt. Zusätzlich befindet sich im Außenbereich eine Sauna und eine Hoshiazaki-Eismaschine mit einer Edelstahl-Tauchwanne für Eisbäder."Die Leute denken nicht gerne daran, in eine Eiswanne zu steigen", so der 52-Jährige. "Aber die Vorteile sind so groß. Es ist jetzt eine sehr beliebte Form des Trainings."Natürlich handelt es sich bei dem Haus nicht um die tatsächliche Residenz von Jason Statham, Model Rosie Huntington-Whitely und deren Sohn Jack - sondern um ein Gästehaus für Freunde und Familienmitglieder aus Großbritannien.Außerdem versucht er das Anwesen derzeit zu verkaufen, um mit einem neuen Architektur-Projekt starten zu können, verriet er dem Magazin.