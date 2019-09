Jaus plaudert seine geheime Hochzeit aus

Bei der Generalprobe zu "Romeo und Julia" funkte es zwischen Otto Jaus und Eva Maria Frank. Jetzt verriet Pizzeras zweite Hälfte, dass er geheiratet hat.

Bei einem Kuss während der Generalprobe hatte es so richtig gefunkt. Vor zweieinhalb Jahren hat die eine Hälfte desmusikalischen Erfolgsduos Pizzera&Jaus, Otto Jaus, im Ö3-"Frühstück bei mir" zum ersten Mal über seine Liebe zuSchauspielerin Eva Maria Frank gesprochen.Jaus und Frank standen im Sommer 2016 in Michael NiavaranisKomödie "Romeo und Julia" auf der Bühne. Dort nahm sich Romeo Niavarani einige Freiheiten heraus (siehe Foto). Doch zarte Gefühle kamen stattdessen zwischen Jaus und Frank auf.Im Ö3-Gespräch am Sonntag verriet der Musik- und Kabarettstar die Fortsetzung seiner Lovestory. Von Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl auf Hochzeitsgerüchte angesprochen, gestand Jaus: "Ja, es ist vollbracht, ich bin verheiratet, ich habe den Ring am Finger.Es ist herrlich, ein Wahnsinn, ich fliege noch."(red)