i Ransomware-Attacke mit digitalem Schloss auf Laptop pixabay.com Sicherheitsalarm Java-Lücke: Millionen Rechner gefährdet Eine neu entdeckte Java-Lücke namens Java4Shell erlaubt Hackern, Schadcode auf fremden Rechnern auszuführen. Updates werden dringend empfohlen. Von Technik Heute 18.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

IT-Sicherheitsexperten schlagen Alarm: In der weit verbreiteten Programmiersprache Java wurde eine schwerwiegende Sicherheitslücke entdeckt. Die Schwachstelle mit dem Namen Java4Shell erlaubt es Angreifern, aus der Ferne schädlichen Code auf betroffenen Systemen auszuführen.

Der Fehler steckt im Base64-Decoder von Java und ist seit Anfang 2023 in allen Java-Versionen ab OpenJDK 17.0.6 enthalten. Betroffen sind Computer mit neueren Intel- und AMD-Prozessoren, konkret Intel Xeon sowie AMD EPYC und Ryzen der Serie Zen 4 oder neuer.

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Wie heise online berichtet, konnten Sicherheitsforscher der Firma Calif die Lücke bereits in weitverbreiteter Software ausnutzen, darunter Jira, Confluence, Jenkins und Keycloak. Auch Java-Programme auf Privatcomputern könnten gefährdet sein, wenn sie sich mit bösartigen Servern verbinden.

Updates dringend empfohlen

Bisher sind keine Angriffe in freier Wildbahn bekannt geworden. Das könnte sich jedoch schnell ändern. Administratoren wird daher geraten, die aktuellen Oracle-Updates umgehend einzuspielen.

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Die Updates schließen insgesamt elf Sicherheitslücken, die alle eine unbefugte Codeausführung ermöglichen könnten. Besonders gefährdet sind Systeme, die aus dem Internet erreichbar sind.