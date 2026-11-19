i Sicherheitsalarm auf dem Monitor pixabay.com Cyber-Alarm Java4Shell: Diese Lücke bedroht IT-Systeme Eine kritische Schwachstelle namens Java4Shell könnte Angreifern ermöglichen, fremde Systeme zu kapern. Oracle hat einen Patch veröffentlicht. Von Technik Heute 19.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Softwarehersteller Oracle hat am Dienstag einen als "Critical Security Patch" bezeichneten Sicherheitspatch herausgegeben. Insgesamt werden damit elf Sicherheitslücken geschlossen - die gefährlichste davon trägt den Namen Java4Shell.

Die Schwachstelle könnte es Angreifern ermöglichen, eigenen Code auf fremden Systemen auszuführen und diese dadurch gewissermaßen zu kapern. Betroffen sind Systeme, in denen bestimmte Prozessoren von AMD und Intel arbeiten.

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Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor der Lücke und ruft Java-Anwender dazu auf, "zeitnah" Maßnahmen zu ergreifen, meldet Der Spiegel. Die IT-Behörde hat Warnstufe Gelb ausgerufen.

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Updates dringend empfohlen

Die gute Nachricht: Bislang sind keine sogenannten Exploits bekannt - Kriminelle haben also noch keine Handhabe, die Lücken auszunutzen. Dennoch sollten die Updates so schnell wie möglich eingespielt werden, um potenzielle Angriffe zu verhindern.