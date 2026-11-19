Der Softwarehersteller Oracle hat am Dienstag einen als "Critical Security Patch" bezeichneten Sicherheitspatch herausgegeben. Insgesamt werden damit elf Sicherheitslücken geschlossen - die gefährlichste davon trägt den Namen Java4Shell.
Die Schwachstelle könnte es Angreifern ermöglichen, eigenen Code auf fremden Systemen auszuführen und diese dadurch gewissermaßen zu kapern. Betroffen sind Systeme, in denen bestimmte Prozessoren von AMD und Intel arbeiten.
Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor der Lücke und ruft Java-Anwender dazu auf, "zeitnah" Maßnahmen zu ergreifen, meldet Der Spiegel. Die IT-Behörde hat Warnstufe Gelb ausgerufen.
Die gute Nachricht: Bislang sind keine sogenannten Exploits bekannt - Kriminelle haben also noch keine Handhabe, die Lücken auszunutzen. Dennoch sollten die Updates so schnell wie möglich eingespielt werden, um potenzielle Angriffe zu verhindern.