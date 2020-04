So einsam starb JayJay Jackpot in Quarantäne

Der Facebookstar starb im Alter von 32 Jahren an einem Herzfehler. Die letzten Momente dürften sehr einsam gewesen sein.

Wochenlang lag die Entertainerin aufgrund ihrer Krankheit im Spital. Schon im Februar wurde sie eingeliefert. Aufgrund der Corona-Pandemie herrschte striktes Besuchsverbot im Krankenhaus. Weder Freunde noch Verwandte durften zu JayJay.Ihr Manager Carlo Vista erklärte gegenüber "RTL", dass er gar keine Chance hatte, sich von dem Facebookstar zu verabschieden. Als klar war, dass die 32-Jährige nicht mehr lange leben wird, erlaubte das Krankenhaus zumindest dem engsten Familienkreis einen letzten Besuch.Vista meint aber, dass es im Grunde das Beste für die JayJay sei, dass sie nun nicht mehr leiden muss. Dennoch seien die Trauer über den Tod natürlich groß.Schon im Alter von 12 Jahren wurde bei Janina Buse, wie der Videostar mit bürgerlichem Namen heißt, ein Herzfehler entdeckt. Im Jahr 2008 machte sie öffentlich, dass sie unheilbar krank ist. In den vergangenen drei Jahren wurden auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen, was letztlich zum Tod der Kult-Blondine führte.