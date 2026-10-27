i JAY Z IMAGO/ZUMA Press Mega-Auftritt bestätigt Offiziell! Jay-Z übernimmt Super-Bowl-Halbzeitshow Rapper Jay-Z (56) wird im Februar bei der legendären Halbzeit-Show des Super Bowl auftreten. Er schwärmt von seinem wahr gewordenen Traum. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist offiziell: Rap-Mogul Jay-Z wird im kommenden Februar bei der Halbzeit-Show des Super Bowl auftreten. Das teilten Apple Music, die National Football League (NFL) und Roc Nation mit.

"Von Reasonable Doubt bis zum Auftritt auf der Super-Bowl-Halbzeitbühne, das war eine lange Reise", sagte der Musiker in einer Pressemitteilung. "Dreißig Jahre Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt. Dieser Weg ist weiterhin wie ein wahr gewordener Traum."

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Wie TAG24 berichtet, findet das Endspiel der American-Football-Saison am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Im vergangenen Frühjahr war Latin-Superstar Bad Bunny bei der Show aufgetreten.

25 Grammys und eine Ehe mit Beyonce

Jay-Z, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. 1996 veröffentlichte er sein Debütalbum "Reasonable Doubt". Hit-Songs wie "Empire State of Mind" oder "Crazy in Love" machten ihn weltweit berühmt.

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Mit seiner Musik gewann der 56-Jährige bereits 25 Grammys. 2008 gründete er das Unternehmen Roc Nation, das seit Jahren die Super-Bowl-Halbzeitshow mitproduziert. Seit 2008 ist er mit Sängerin Beyonce (45) verheiratet, das Paar hat drei Kinder.