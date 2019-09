12 x 2 Karten für Dino-Live-Shows zu gewinnen

Die Dino-Live-Show kommt ab 28.9.2019 für insgesamt 4 Termine nach Traun und Gallneukirchen. "Heute" verlost für jede Show 3 x 2 Karten.

Die Showist ein kulturelles Live-Erlebnis, es umfasst Wissen der Urzeitfur Kinder und Erwachsene.Die Kinder erleben in einer 90 minutigen Live-Show atemberaubendes uber die DINOS der Urzeit. Es gibt bis zu 10 verschiedene Riesenechsen, die zum Leben erwachen auf der Buhne, und man kann hautnah dabei sein!Kinder sowie Erwachsene werden in das Show-Programm einbezogen, sodass jeder, der möchte, ein Star sein kann. Dino futtern, Dino reiten, oder auch ganz einfach als Zuschauer dabei sein, wenn die Dino-Babys ins Publikum kommen.Bei der Show wird jeder Dino, der im Programm ist, zum Lebenerweckt. Die Dinos sind teilweise als vollautomatische Handpuppen sowie als Kostum, in dem ein Darsteller steckt, auf der Buhne.Das Ganze ist passend auf das Buhnenbild abgestimmt!Wir verlosen je 3 x 2 Karten für die Shows am Samstag, 28.9. um 14 Uhr und um 17 Uhr in Traun im Volksheim in der Neubauerstraße 11 und für die Shows am Sonntag, 29.9. um 11 Uhr und um 15 Uhr in Gallneukirchen in der Gusenschenke am Veitsdorfer Weg 10.Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.