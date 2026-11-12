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Jeanette Biedermann sagt ihr Wien-Konzert ab.
Jeanette Biedermann sagt ihr Wien-Konzert ab.
APA-Images / Walter Pernkopf
Bühnen-Comeback verschoben

Jeanette Biedermann sagt Wien-Konzert ab

Die Sängerin verschiebt ihr geplantes Comeback-Konzert auf 2027. Der Grund: Sie will sich voll auf ihr erstes Baby konzentrieren.
Von Heute Entertainment
12.11.2026, 14:02
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Eigentlich wollte Jeanette Biedermann (46) am 28. November ihr Bühnen-Comeback in Wien feiern. Doch daraus wird vorerst nichts. Das Konzert in der Wiener Location "Portofino" wird auf 2027 verschoben.

Von den rund 400 Karten waren bereits knapp 40 Prozent verkauft. Wer schon Tickets hat, kann aufatmen: Sie behalten ihre Gültigkeit. Ein genauer neuer Termin steht noch nicht fest.

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"Jeanette Biedermann ist gerade zum ersten Mal Mutter geworden und konzentriert sich im Moment ganz auf ihr Baby. Deshalb wird das Konzert am 28. November in Wien verschoben", erklärte ihr Management nach Angaben von "Bunte".

Baby hat absolute Priorität

Die 46-Jährige wurde Ende August zum ersten Mal Mama. Ihr Sohn entwickle sich "prächtig" und sei "ein glückliches, zufriedenes Baby", erzählte sie kürzlich. Im Alltag bekommt sie Unterstützung von ihrem Partner Sebastian und "zwei wundervollen Omas".

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Die Geburt bezeichnete Biedermann als "die größte Herausforderung" ihres Lebens. Danach brauchte sie Zeit, um alles zu verarbeiten. An alle Mütter sprach sie ihren "vollsten Respekt" aus.

Für ihre Fans heißt es nun: Geduld haben. Sobald der neue Konzerttermin 2027 feststeht, wird er bekanntgegeben.

red, 12.11.2026, 14:02
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