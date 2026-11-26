i Gemütlicher Streaming-Abend pixabay.com Sparpotenzial bei Streaming Jeder 5. Haushalt zahlt für ungenutztes Abo Aktuelle Umfrage: Fast ein Fünftel aller Haushalte zahlt für Streamingdienste, die gar nicht genutzt werden. Eine Abo-Inventur lohnt sich. Von Technik Heute 26.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du zahlst für Netflix, Disney+ und Co., aber schaust eigentlich nur noch selten? Damit bist du nicht allein. Eine neue Umfrage offenbart: In vielen Haushalten liegen bezahlte Streamingabos brach.

Laut einer Innofact-Umfrage im Auftrag des Verbraucherportals Finanztip blieb in 19 Prozent aller Haushalte mindestens ein kostenpflichtiger Streamingdienst in den vergangenen vier Wochen ungenutzt.

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Sechs Prozent der Haushalte zahlen nach Angaben von heise.de sogar für zwei oder mehr ungenutzte Dienste. Eine Streaming-Inventur würde sich hier also doppelt und dreifach lohnen.

Familien mit Kindern haben die meisten Abos

Insgesamt gibt es in mehr als drei Vierteln der Haushalte (rund 78 Prozent) mindestens einen bezahlten Streamingdienst. 43 Prozent abonnieren sogar mindestens drei Dienste. Bei Familien mit minderjährigen Kindern haben 46 Prozent mindestens vier Streamingabos.

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Immerhin haben 11 Prozent der Befragten ihre Abos bereits auf den Prüfstand gestellt und gekündigt, weil sie einen Dienst zu selten oder gar nicht genutzt hatten. Weitere 10 Prozent kündigten wegen Preiserhöhungen oder ungünstiger Tarifänderungen. Für die Umfrage wurden 1001 Menschen zwischen 18 und 79 Jahren befragt.