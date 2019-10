Jeder Schulabbrecher kostet den Staat 1,8 Mio.

Seit Sommer 2017 gilt in Österreich die Ausbildungspflicht. Jugendliche unter 18 müssen eine Ausbildung machen. Wie eine aktuelle Studie zeigt, trägt diese bereits Früchte. Es gibt aber auch Verbesserungsbedarf.

Schulabbrecher von Koordinationsstelle kontaktiert

Strafen bis zu 1.000 Euro

Wie vor zwei Jahren gesetzlich vereinbart, müssen Jugendliche bis zum 18. Geburtstag eine weiterführende Schule besuchen oder eine alternative Ausbildung absolvieren.Wie das Österreichische Institut für Berufsbildungsforschung in einer Studie zeigt, bringt das dem Staat langfristig viel Geld und potenziell mehr soziale Gerechtigkeit. Es gibt aber auch Verbesserungsbedarf.Wer zwischen 15 und 18 die Schule abbricht, wird seither von einer Koordinationsstelle kontaktiert. Im vergangenen Jahr gab es 2.400 solcher Fälle. Jeder fünfte kontaktierte Jugendliche ist direkt wieder in die Schule oder eine Lehre eingestiegen.Studien der EU-Kommission zeigen, dass Personen, die nur einen Pflichtschul-Abschluss aufweisen, öfter und länger arbeitslos werden und mehr gesundheitliche Probleme haben. Für den Staat entstehen dadurch 1,8 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten über die gesamte Lebensdauer.Die Ausbildungspflicht soll verhindern, dass nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung abgeschlossen wird. Wenn dadurch nur die Hälfte der Bildungsabbrüche künftig verhindert wird, bringt das laut Studie nach zehn Jahren eine Steigerung des BIP um 110 Mio. Euro jährlich, nach 50 Jahren sollen es dann 4,4 Mrd. Euro pro Jahr sein.Nachholbedarf gibt es etwa bei der überbetrieblichen Ausbildung, für jene, die keine Lehrstelle gefunden haben. Derzeit werde diese laut IHS und öibf "regional und konzeptionell sehr unterschiedlich umgesetzt."Auch bei der Vernetzung mit Vereinen oder Stadtteil- und Grätzlarbeit gibt es Aufholbedarf. Bei Sonderschulabsolventen wird darauf verwiesen, dass der Besuch einer Regelschule die Chancen auf Fortsetzung der Bildungskarriere deutlich erhöht.Für Schulabbrecher können Strafen bis zu 500 bzw. im Wiederholungsfall bis zu 1.000 Euro verhängt werden.