Jeder Zweite misstraut Airlines bei Entschädigung

Fast die Hälfte der Fluggäste in Europa vertraut den Airlines nicht: Viele glauben, dass es kein Geld bei Ausfällen oder Verspätungen zurückgibt.

Pünktlich am Flughafen, doch der Flug hat Verspätung oder fällt sogar aus – solche Situationen ruinieren schnell die geplanten Ferien. Genau das haben dieses Jahr Tausende Fluggäste in Österreich erlebt, wie das Fluggastrechtportal Airhelp in einer Mitteilung schreibt. Dass es nach solchen Pannen eine Entschädigung gibt, daran glauben aber die wenigsten Fluggäste.So denkt jeder zweite Europäer, dass sie von den Fluggesellschaften bei Verspätung und Ausfall keine angemessene Entschädigung erhalten würden. Das geht aus einer Umfrage von Airhelp hervor. Wobei 45 Prozent der Fluggäste gar keine Entschädigung fordern, obwohl sie glauben, dass sie Anrecht darauf hätten. Grund dafür: Viele denken, die Airline höre ihnen gar nicht erst zu."Wer in jeden Sommerferien Flugausfälle oder Verspätungen erlebt, verliert irgendwann das Vertrauen in die Airlines", sagt Philippe Strässle, Geschäftsführer von Airhelp Schweiz zu 20 Minuten. Besonders für Familien mit kleinen Kindern seien solche Situationen sehr anstrengend. "Die wenigsten mögen dann noch um eine Entschädigung kämpfen."Davon profitieren die Fluggesellschaften: Sie sparen Geld, das eigentlich ihren Fluggästen zustehen würde. Das Verhalten der Passagiere sei also im Interesse der Fluggesellschaften, so Strässle.Fragen Gäste bei einer Verspätung oder einem Ausfall doch nach einer Entschädigung und die Fluggesellschaft weist sie ab, geben diese meistens sofort auf: Zwei Drittel aller Befragten aus der ganzen Welt setzen ihren Anspruch nach einer Rückweisung nicht weiter durch.Auch das sei verständlich, sagt Strässle. Denn fast immer würden Passagiere von den Airlines abgewimmelt, wenn sie eine Entschädigung verlangten. "Und die wenigsten Normalverbraucher möchten gegen eine große Fluggesellschaft vor Gericht ziehen."Die Taktik der Airlines funktioniert wohl auch, weil über 80 Prozent der Europäer ihre Flugrechte nicht kennen. Ein Fünftel der Befragten sagt, dass sie nie über ihre Rechte informiert worden seien. Strässle kann das bestätigen: "Die Fluggesellschaften klären die Passagiere sicher zu wenig auf."