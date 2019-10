'Walking Dead'-Star traute Jeffrey Dean Morgan

Es war eine wirklich süße Zeremonie und danach die "Party des Jahrhunderts". "The Walking Dead"-Bösewicht Jeffrey Dean Morgan hat geheiratet.

"Das vergangene Wochenende war das beste meines ganzen Lebens": Hilarie Burton schwebt drei Tage nach ihrer Hochzeit Mit Jeffrey Dean Morgan noch immer auf Wolke sieben. "Wir lebten für ein Jahrzehnt als Ehemann und -frau", fährt sie fort. Und wirklich: Immer wieder dichteten Medien dem Paar eine Hochzeit an. Bis Samstag war das nicht wahr."Vom Moment in dem ich @jeffreydeanmorgan traf, war er mein Ehemann. Anstatt uns von Anfang an irgendwelche Dinge zu schwören, haben wir unsere Schwüre gelebt. Für über zehn Jahre. In guten wie in schlechten Zeiten. Unsere gemeinsame Zeit zusammen mit unseren Kinder war ein Segen. Ich liebe dich Jeffrey."Jeffrey und Hilarie hatten eine einzigartige Hochzeit. Das Warten hat sich gelohnt. Jeffreys Freund Norman Reedus traute das Paar. Der Walking-Dead-Held teilte sich den Job des Priesters mit einem zweiten Ex-Kollegen von Jeffrey. "Supernaturals" Jensen Ackles half ebenfalls bei der Zeremonie mit. "Es war privat, es war magisch und alles, was ich mir erträumt habe", schwärmt die Braut, die auf den Bildern mit ihrem Mann um die Wette strahlt.Auch dem Bräutigam ging das Herz über: "Ich würde sprechen ... aber es gibt keine Worte dafür. Mrs. Morgan ... Ich liebe dich. Danke, dass du mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht hast.".Dabei wollte es Jeffrey dann doch nicht belassen. "Ok. Ein paar Worte ... Es war eine intime Zeremonie ... abgehalten von Jensen Ackles und Norman Reedus mit unseren Kindern an unserer Seite ... und die Party des Jahrhundert danach ... danke an all unsere Freund und unsere Familie. Es war ohne Zweifel ... der beste Tag unseres Lebens. Ich hätte nie geahnt das es so verdammt perfekt sein könnte."