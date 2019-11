Channing Tatum und Jenna streiten ums Sorgerecht

Der "Magic Mike"-Star und Jenna Dewan sind offiziell geschieden. Bei der Aufteilung ihres Vermögens und beim Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter muss jedoch noch einiges geklärt werden.

Die Scheidung von Channing Tatum und Jenna Dewan ist zwar durch, doch glücklich sind sie nicht. Noch immer gibt es einige Dinge zu klären. Das große Thema: Die Sorgerechtsvereinbarung um Tochter Everly (6).Tatum will nämlich die Urlaubsplanung vor Gericht klären – und das gefällt Dewan so gar nicht. Zudem habe es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den beiden gegeben, weil sie ihre Zeiten mit Everly aus beruflichen Gründen kurzfristig verschieben wollten und ihr Ex sich weigerte.Auch um die Unterhaltszahlungen wird gestritten. Die 38-Jährige behauptet, ihr Ex würde sich nicht daran beteiligen. Tatum bestreitet dies.Ein weiterer Streitpunkt sei "FaceTime". Dewan behauptet, Tatum verbiete ihr, sich mit ihrer Tochter über Facetime zu unterhalten. Und: Sie warf ihm vor, dass er seine Tochter nie über FaceTime kontaktiere, obwohl es so ausgemacht war.Insider wiederum meinen, dass Tatum sehr wohl mit seiner Tochter "facetime" – allerdings nur über seine Nanny, da Dewan immer dazwischen funke.Am 28. Jänner sehen sich die beiden einander erneut vor Gericht.