Jennifer Aniston hat ab jetzt einen Promi-Zwilling!

Diese Woche feierte Jennifer Aniston Geburtstag. Eine prominente Gratulantin hat sich dafür gleich ins "Friends"-Outfit ihrer Freundin geschmissen.

Wer hätte das gedacht: Am Geburtstag von Jennifer Aniston (51) grinsen gleich zwei Jennys in die Kamera!Anistons Schauspiel-Kollegin Courteney Cox (55, "Scream"), mit der sie zehn Jahre lang in der beliebten TV-Serie "Friends" das Publikum zum Lachen brachte, wird für das gemeinsame Birthday-Foto zur prominenten Zwillingschwester. Perücke und Brille helfen dabei."Ganz egal, wie sehr du dich auch bemühst ... es kann nur eine Jennifer Aniston geben", schreibt Courteney unter das Foto. Ihr Plan ist aufgegangen: Noch nie haben wir es so schwer gehabt, die beiden auseinander zu halten!