Nudelholz? Was Lawrence sich zur Hochzeit wünscht

Die schwerreiche Schauspielerin wünscht sich von ihren Hochzeitsgästen unter anderem ein Nudelholz und eine Yogamatte.

Mit rund 46 Millionen Dollar Gage zählte Jennifer Lawrence im Jahr 2018 noch zu den bestbezahltesten Schauspielerinnen weltweit. Und jetzt wünscht sie sich zu ihrer Hochzeit unter anderem ein Nudelholz aus Marmor (17,41 Dollar) und eine Yogamatte (39.98 Dollar) ?Das behauptet sie zumindest in ihrer Hochzeitsgeschenk-Wunschliste, die sie nun veröffentlichte. Doch so wirklich glauben tut ihr das keiner: Die Schauspielerin hat sich nämlich für diese Liste mit dem US-Konzern-Amazon zusammengetan. Dort hat sie auch ihre Geschenkewünsche veröffentlicht.Am meisten wünscht sich Lawrence angeblich Küchenutensilien ;– darunter eine Pastapresse für 66 Dollar und eine Pfanne von Le Creuset für 457, 59 Dollar. "Ich probiere gern neue Rezepte aus. Dazu braucht man die richtigen Geräte", meinte sie dazu.Weitere Geschenkwünsche sind unter anderem ein Badetuch für 23,63 Dollar, Rotweingläser für 39.79 Dollar sowie ein Wischroboter für 500 Dollar."Eine Hochzeit zu planen ist so aufregend, es kann wirklich überwältigend sein. Ich habe mir gedacht, es wäre doch spaßig, mich mit Amazon zusammenzutun, einige der Gegenstände auf meiner Hochzeitsliste zu zeigen und andere Menschen somit zu inspirieren. Es ist so einfach, und ihr könnt alles finden, was ihr so braucht – an einem Ort.", schrieb sie zu der Liste.Einen Teil davon will Lawrence übrigens an die Organisation Amazon Conservation spenden, die sich für den Erhalt des Regenwaldes im Amazonas einsetzt.