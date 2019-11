Jennifer Lawrence flittert luxuriös in Indonesien

Vor wenigen Wochen gaben sich die Schauspielerin und Cooke Maroney das Ja-Wort. Jetzt entspannt man im Paradies.

Der 34-jährige Kunsthändler und die Oscar-Preisträgerin (29) heirateten in einer ganz geheimen Zeremonie auf Rhode Island. Nun lassen die beiden ihren hektischen Alltag hinter sich und genießen als frisch vermähltes Paar die Flitterwochen.Als Destination für die Hochzeitsreise wählte man laut einem Bericht des "People"-Magazins das exklusive Nihi Sumba Resort in Indonesien.Das Resort befindet sich auf einer entlegenen, 214 Hektar großen Insel. Dort sollen die beiden in der Privatresidenz des Resort-Besitzers Chris Burch wohnen und sich die Zeit mit Ausritten, viel Sonnentanken und Ausflügen vertreiben.Auf Instagram bietet das Resort in regelmäßigen Abständen Einblicke ins Paradies. Fernweh garantiert.