Hat Jennifer Lawrence heimlich geheiratet?

Schauspielerin Jennifer Lawrence wurde mit ihrem Verlobten vor dem Standesamt gesichtet.

Ist Jennifer Lawrence (29) etwa bereits unter der Haube? Wie "Page Six" berichtet, wurde die Oscar-Gewinnerin mit dem Kunsthändler Cooke Maroney (34) vor dem Standesamt in New York gesichtet. Star-Fotograf Mark Seliger, zwei Sicherheitsmänner und ein Freund des Paares waren ebenfalls vor Ort.



Indizien: Fotos und ein Twitter-Beitrag



Mehrere Fotos, die "The Post" vorliegen, zeigen, dass Maroney ein weißes Sweatshirt trug, Lawrence einen grauen Blazer und Jeans. In der Hand hielt sie ein Blatt Papier. Zudem soll Maroney beim Verlassen des Gebäudes seinen linken Ringfinger mit der anderen Hand bedeckt gehalten haben.



Ein Twitter-User bestätigte die Hochzeit auf Twitter und schrieb: "Wenn du deine Heiratserlaubnis hast und Jennifer Lawrence vor deinen Augen dir über den Weg läuft, um sich zu trauen. Ja, Kinder, City Hall ist cool. Der Ort hinzugehen."



Lawrence feierte ihren Junggesellenabschied



Das Paar verlobte sich im Februar. Erst vor Kurzem verriet die Aktrice, dass sie in Tränen ausbrach, weil keiner ihrer Freunde es schaffte, zu ihrem Junggesellenabschied zu kommen.