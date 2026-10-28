i Jennifer Lawrence IMAGO/Image Press Agency Offen für weitere Eingriffe "Möchte sexy sein": Jennifer Lawrence gesteht Brust-OP Die Schauspielerin spricht offen über ihre Schönheitseingriffe nach der Geburt ihrer zwei Söhne. Ihr Ziel: "Eine sexy Mama sein." Von Heute Entertainment 28.10.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jennifer Lawrence (36) macht kein Geheimnis aus ihren Beauty-Eingriffen. Die Oscar-Preisträgerin hat nun bestätigt, dass sie sich nach der Geburt ihrer Kinder die Brüste operieren ließ.

"Ich möchte eine sexy Mama sein", erklärt der "Tribute von Panem"-Star. "Wenn ich meine Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die alles im Griff hat – selbst dann, wenn ich gerade erst aufgestanden bin und eigentlich noch gar nichts auf die Reihe bekomme."

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Das berichtet BILD.de unter Berufung auf ein Interview mit dem Magazin "The Cut". Lawrence ist seit 2019 mit Galerist Cooke Maroney (42) verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne im Alter von vier Jahren und einem Jahr.

Nach dem zweiten Baby war alles anders

Bereits im Oktober 2025 hatte die Schauspielerin dem "New Yorker" erzählt, dass sie sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes einer Brust-OP unterziehen wolle. "Nach dem ersten Kind hat sich so ziemlich alles wieder zurückgebildet. Beim zweiten hat sich nichts zurückgebildet", erklärte sie damals.

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Auch für die Zukunft schließt Lawrence weitere Eingriffe nicht aus. Sie nutze bereits "Baby-Botox" – eine Anwendung mit geringer Dosis – und plane eines Tages sogar ein Facelift.

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Die 36-Jährige ist mittlerweile mit ihrer eigenen Haarpflegemarke selbst ins Beauty-Geschäft eingestiegen. Ihr Lebensmotto: Mit minimalem Aufwand gut aussehen.