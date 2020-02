JLo sorgt mit Bikini-Selfie für Schnappatmung

Mit einem Schnappschuss im Bikini vesetzte Jennifer Lopez ihre Instagram-Followerschaft in Verzückung.

"Entspannt und die Batterien wieder aufgeladen", schreibt Jennifer Lopez zu dem Spiegel-Selfie auf Instagram. Auf dem Foto zeigt sie ihren Traumkörper in einem weißen Bikini. Dass sie schon den 50er überschritten hat und zweifache Mutter ist, würde ihr so wohl keiner glauben.Erst vor knapp zwei Wochen begeisterte JLo gemeinsam mit Kollegin Shakira mit einem bombastischen Auftritt während der Super Bowl Halbzeitshow weltweit die Massen.Auf Instagram zeigt Jennifer Lopez gerne ihren durchtrainierten Body, den sie zuletzt für den Striptease-Film "Hustler" in Form gebracht hatte.