Jenny Elvers hat sich von ihrem Freund getrennt

Im März lernte Jenny Elvers das Männermodel Simon Lorinser kennen und lieben. Nun ist die Beziehung in die Brüche gegangen.

Jenny Elvers (47) ist wieder Single! Die Reality-TV-Darstellerin hat sich von ihrem Model-Freund Simon Loriser (35) getrennt. Im Jänner lernten sie sich über gemeinsame Freunde kennen, sechs Monate später traten sie auf einem PR-Events erstmals als Paar auf."Ja, wir sind getrennt. Er war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter", erklärte sie gegenüber "Bild". Mit dem Altersunterschied hätte die Trennung nichts zu tun. "Ich lasse nur schwer Nähe zu. Wenn mir jemand zu nahe kommt, gehe ich auf Abstand."Elvers' letzte Beziehung mit dem Unternehmer Steffen von der Beeck ging 2017 in die Brüche. Davor war sie mit dem Manager Goetz Elbertzhagen, dem Ex-"Big Brother"-Teilnehmer Alex Jolig sowie dem Schauspieler Heiner Lauterbauch zusammen.Am Freitag (29.11.) ist die 47-Jährige mit ihrem Eislauf-Partner Jamal Othman in der Sat.1-Live-Show von "Dancing on Ice".