Jenny Frankhauser löscht alle Insta-Liebesfotos

Ist die Beziehung zwischen der ehemaligen Dschungelkönigin und ihrem Freund Steffen schon wieder vorbei?

Nein. Die Beziehung zu ihrem Freund soll nach wie vor in Ordnung sein. Die 27-jährige Influencerin soll sich allerdings nach mehr Privatsphäre sehnen. Bei fast 400.000 Followern auf Instagram ein etwas schwieriges Unterfangen.Vor vier Monaten erst ist die Halbschwester von Daniela Katzenberger mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, frisch verliebt zu sein. Nach den Prügel-Vorwürfen gegen ihren Ex schien sie wieder glücklich und postete zahlreiche Fotos auf Instagram, die das bewiesen haben.Doch jetzt sind die Fotos alle verschwunden. "Ich möchte nicht so durchsichtig sein", erklärt Jenny Frankhauser in ihrer Instastory. "Ich möchte mein Privatleben nicht mehr so zur Zielscheibe machen".Deshalb wurden jetzt alle Fotos, die die Beziehung von Jenny zu ihrem Freund Steffen zeigen, entfernt. Außerdem soll der Mann an ihrer Seite kein großer Fan davon sein, öffentliche Aufmerksamkeit anzuziehen. Weil sie auch nach dem Aus mit Prügel-Freund Hakan alle Fotos gelöscht hatte, dachten viele Fans im ersten Moment, dass wieder so etwas dahinter stecken könnte.