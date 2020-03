Jenny Frankhauser bestätigt Trennung

Die Schwester von Daniela Katzenberger ist wieder Single. Sie gab ihr Liebes-Aus via Instagram bekannt.

Lange brodelte die Gerüchteküche, jetzt ist es fix: Ex-Dschungelcamp-Königin Jenny Frankhauser hat sich nach nur einem Jahr Beziehung von ihrem tätowierten Freund Steffen getrennt.Bereits vor Wochen hatte die 27-Jährige alle gemeinsamen Bilder gelöscht. Sogar den geplanten Pärchenurlaub hatte sie plötzlich storniert. Angeblich, weil sie sich für einen anderen Urlaubsort entschieden hätte. Klar, dass die Fans da skeptisch werden und nachhaken.Doch von Frankhauser gab es keine klare Antwort. "Ich verstehe nicht, wieso das so wichtig ist. Es ist doch egal, ob ich Single oder ob ich vergeben bin. Also, ich werde dazu einfach nichts sagen. War das jetzt ein Statement?", fragte sie ihre Fans.Nun meldete sich die Schwester von Daniela Katzenberger erneut zu Wort und bestätigte das Liebes-Aus. "Ja, ich bin Single", schrieb sie in ihrer Insta-Story. Auf weitere Statements will sie allerdings verzichten.