"Marvel"-Star soll Ex mit Mord gedroht haben

Die Ehefrau von Jeremy Renner behauptet, der Schauspieler habe ihr gedroht, sie zu umzubringen.

Schwere Vorwürfe gegen "Marvel"-Star Jeremy Renner: Seine Frau Sonni Pacheco behauptet, er habe ihr einmal gedroht, sie und sich selbst umzubringen. Er soll damals unter Drogeneinfluss gestanden sein und sich sogar eine Waffe in den Mund gesteckt haben, aber dann in Richtung Keller geschossen habe, Ava schlief im Schlafzimmer.Des Weiteren heißt es laut Gerichtsdokumenten, die dem Promi-Portal "TMZ" vorliegen, dass Renner in Anwesenheit ihrer gemeinsamen Tochter Drogen und Alkohol konsumiert habe. Auch die Babysitterin von Ava habe laut Pacheco laut ausgesprochene Mordgedanken von Renner mitgehört. "Es wäre besser, wenn Ava ohne Eltern aufwächst, als Sonni als Mutter zu haben", soll er damals gemeint haben.Nun möchte Pacheco das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter - mit eingeschränktem Besuchsrecht für Renner.Renner selbst bestreitet die Vorwürfe vehement. Um seine Unschuld zu beweisen, habe er laut eigener Aussage sich in den letzten drei Monaten sich immer wieder einem Drogentest unterzogen habe, um zu beweisen, dass er nüchtern und clean sei.Sonni und Jeremy RennerZudem habe er eine Spezialistin für psychische Gesundheit zu sich eingeladen, die feststellten konnte, dass er ein guter Vater sei. Laut Renner sei Pacheco, diejenige die Drogen nehme, außerdem habe sie mit "psychischen Problemen" zu kämpfen.Ein Sprecher von Renner meinte gegenüber "TMZ": "Dass es Ava gut geht, war Jeremys höchste Priorität. Das ist eine Sache, die das Gericht entscheiden muss. Es wichtig anzumerken, dass die Dramatisierungen von Sonni nur einseitig sind, sie will damit etwas bestimmtes erreichen."Pacheco und Renner heirateten Anfang 2014, doch bereits nach knapp zehn Monaten trennte sich das Paar. Die Scheidung wurde schließlich 2015 vollzogen.