Jessica Jones ist Mama geworden

Drei Staffeln lang spielte Krysten Ritter die Superheldin. Am 29. Juli brachte die Aktrice einen Buben zur Welt.

Als Jessica Jones begann Krysten Ritter (37) ihren Tag mit einem Glas Bourbon, privat musste sie in den letzten Monaten hingegen auf Alkohol verzichten. Bei der Oscar-Verleihung im Februar hatte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft verkündet und danach auch auf Instagram ihren Babybauch präsentiert.Laut "Daily Mail" ist der Nachwuchs bereits da. Krysten soll schon am 29. Juli im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles entbunden haben. Der Bub bekommt den Namen Bruce Julian Knight Granofsky.Der Vater des Kleinen ist Adam Granduciel (bürgerlicher Name: Adam Granofsky, 40), seines Zeichens Bandleader der Indie-Rock-Band The War on Drugs. Seit 2014 ist er mit Krysten Ritter liiert.In näherer Zukunft dürfte sich die Schauspielerin vorwiegend der Kindererziehung widmen. Von TV- und Filmprojekten ist derzeit nichts bekannt. "Jessica Jones" wurde, wie alle anderen Marvel-Serien auf Netflix, abgesetzt.(lfd)