Jetzt 96 Coronavirus-Tote und 2.241 Kranke in Wien

Mit Stand Montag um 8 Uhr sind in Wien 2.241 Coronavirus-Erkrankungen bestätigt. Sechs Tote kamen neu hinzu, zwei Frauen und vier Männer.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Wien beträgt aktuell 96. Zwei Frauen (78 und 90 Jahre alt) und vier Männer (75, 87, 89 und 96 Jahre alt) sind im Krankenhaus verstorben. 1.635 Personen sind in der Bundeshauptstadt gesundet und genesen. Die Gesundheitshotline 1450 hat 558 Anrufe entgegengenommen.Am Sonntag gab es in Wien noch 2.228 bestätigte Erkrankungen, damit stieg die Zahl um 13. Die Zahl der Todesfälle betrug 90, nun 96. Zwei Männer (70 und 71 Jahre) sind bereits am Sonntag im Krankenhaus verstorben.Sorgen bereitet die Situation in den Wiener Seniorenheimen. 81 der insgesamt 17.000 Seniorenheim-Bewohnern sind an Corona erkrankt. Außerdem haben sich 110 der rund 4.500 Mitarbeiter infiziert. Rund ein Prozent der Bewohner der Wiener Altersheime sind mit dem Corona-Virus infiziert, obwohl seit Mitte März strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.Weltweit sind am Corona-Virus bereits 2,4 Millionen Menschen erkrankt, bereits 165.000 Menschen sind dem neuen Virus zum Opfer gefallen. Besonders augenscheinlich sind aktuell starke Steigerungen in Russland, der Türkei und Großbritannien. In Österreich hingegen setzt sich der erfreuliche Trend fort: "Die Maßnahmen wirken weiterhin, es sind die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt. Und weiterhin macht die Bevölkerung vorbildlich mit", so Gesundheitsminister Rudi Anschober.Die tägliche Steigerung positiv Getesteter liegt im Durchschnitt der letzten 10 Tage österreichweit mittlerweile nur mehr bei 1,04 Prozent.