Jetzt doch? Krimi um Philippa noch nicht vorbei

Philippa Strache könnte doch - gegen den Willen der Partei - ein Nationalratsmandat erhalten. Es herrscht nämlich Verwirrung um Harald Stefan.

Neue Verwirrung um das Nationalratsmandat von Philippa Strache. Aktuellen Medienberichten zufolge könnte sie nun doch ein Mandat kriegen - und das obwohl die Partei das gar nicht will.Harald Stefan soll schon vor den ganzen Turbulenzen um die Ehefrau des Ex-Chefs sein Grundmandat im Wahlkreis angenommen haben. Das würde heißen, dass die Partei Philippa im Parlament gar nicht verhindern könnte.Die Landeswahlbehörde hat bereits über die Causa beraten und eine schriftliche Anfrage an das Innenministerium geschickt. Die Antwort gibt es noch nicht. Die Landeswahlbehörde will am Mittwoch nochmal darüber beraten.