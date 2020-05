Jetzt droht Loredana sogar Abschiebung nach Kosovo

Die Rapperin befindet sich zwar auf dem musikalischen Höhepunkt, privat könnte es aber wohl kaum schlechter laufen.

Erst am vergangenen Freitag schaffte es die Musikerin gemeinsam mit Capital Bra wieder auf die Spitze der deutschen Charts. In der Schweiz ist Loredana bereits jetzt die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten, da kann auch der Weltstar DJ Antoine nicht mithalten. Nichtsdestotrotz droht ihr nun die Abschiebung.Grund dafür sind die Betrugsvorwürfe gegen Loredana. Vor einem Jahr entfachte das Thema, dass die Rapperin mit einer üblen Masche knapp eine Million Euro erbeutet haben soll. So soll sie über Monate hinweg dem Opfer Petra Z. hohe Summen abgenommen haben. Im Juni wird Loredana erneut zu dem Fall vor Gericht befragt.Im Falle einer Verurteilung müsste die Rapperin wohl nicht nur die geforderte Summe zurückzahlen, es würde wohl auch zu einer Abschiebung kommen. Denn Loredana besitzt keinen Schweizer Pass. Die Musikerin ist bis dato kosovarische Staatsbürgerin. Im Jahr 2013 soll sie die Staatsbürgerschaft der Schweiz beantragt, jedoch nicht erhalten haben. Der Grund ist unklar.Es wäre nicht das erste Mal, dass die Schweiz einen Künstler abschiebt. Im Februar vergangenen Jahres wurde der Rapper Besko nach Absitzen einer sechsjährigen Haftstrafe wegen bewaffnetem Raubüberfall, Diebstahl und Nötigung nach Pristina ausgewiesen.