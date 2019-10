Jetzt fängt der Stau schon am Pöstlingberg an

In ganz Linz ging am Montagmorgen nichts mehr. In Urfahr, im Süden, auf den Autobahnen: Überall standen genervte Autofahrer.

Die Liste des ÖAMTC , in der die Verkehrsbehinderungen im Detail beschrieben werden, war Montagfrüh besonders lang. Vor allem im Raum Linz ging stellenweise gar nichts mehr.Tausende Autofahrer kamen knapp oder zu spät in die Arbeit. Hier der Überblick:- Auf derzwischen Asten und dem Knoten Haid staute es kilometerweit. Es gab lange Verzögerungen.- Im Süden staute es auch beimund in Ebelsberg.- In der Innenstadt musste man am Weg über dieeine halbe Stunde Zeitverlust einrechnen.- Auch instaute es an allen Einfahrten in die Stadt. Wegen einer gesperrten Durchzugsstraße in Lichtenberg bildete sich schon amStau in Richtung Linz.Und wer auf die Öffis umsteigen wollte, der brauchte auch Geduld. Wegen eines Unfalls in der Hartheimerstraße in Ebelsberg konnte die Bim nicht fahren. Es wurde ab der Remise Kleinmünchen eineingerichtet.