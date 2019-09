Jetzt gibt's die Kinder-Feuerwehr in NÖ

Um künftigen Nachwuchsproblemen noch bevor sie auftreten den Garaus zu machen, wurde das Eintrittsalter zur Feuerwehr von zehn auf acht Jahre gesenkt.

Endlich ist es soweit! In Niederösterreich können ab sofort auch Buben und Mädchen ab einem Alter von acht Jahren in die Feuerwehr eintreten.Das Projekt "Kinderfeuerwehr" wurde jetzt offiziell von Landesbranddirektor Didi Fahrafellner und Landes-Vize Stephan Pernkopf vorgestellt.Grund für die Herabsetzung des Eintrittsalters ist es, künftige potenzielle Nachwuchsprobleme eindämmen. Feuerwehrsprecher Franz Resperger betont, dass man derzeit zwar noch keine Nachwuchsprobleme habe, man aber besser jetzt, als zu spät vorsorge.Bei der Kinderfeuerwehr soll den Kleinen das Feuerwehrwesen bei regelmäßigen Treffen spielerisch beigebracht werden. Ab einem Alter von zehn Jahren wird man in die Jugendfeuerwehr überstellt, mit 15 Jahren in den Aktivdienst.