Jetzt kommt die Pflegeschule mit Matura

Um das wichtige Thema "Pflegemangel" in den kommenden Jahren in den Griff zu bekommen, startet ab dem Schuljahr 2020 eine neue Ausbildung.

Der immer weiter fortschreitende Personalmangel in Pflegeheimen bereitet Mitarbeitern und Politik Kopfzerbrechen. Mit einer neuen Schulform soll das Problem in den nächsten Jahren in den Griff bekommen werden.VP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister präsentierte jetzt eine Premiere in ganz Österreich: Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird am von der Caritas betriebenen Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in Gaming (Bezirk Scheibbs) ein neuer Schultyp eingeführt – die Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege.Die Schulform wird fünfjährig inklusive Matura."Wir schaffen hier gemeinsam ein absolut notwendiges Vorreiterprojekt für ganz Österreich, das durch gut ausgebildete Fachkräfte zum weiteren Gelingen flächendeckender und qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung maßgeblich beitragen wird", ist Teschl-Hofmeister optimistisch.