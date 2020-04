Jetzt lernen unsere Kinder Österreich kennen

"Heute"-Redakteurin und Bloggerin Christine Scharfetter erzählt von den täglichen Erfahrungen als Mama - auch in Zeiten des Coronavirus.

Instagram.com/christinescharfetter Christine Scharfetter ist "Heute"-Redakteurin und Bloggerin auf www.TheHallstand.com . Seit über zwölf Monaten lernt sie nun immer wieder neue Grenzen in ihrem Leben als Mutter der kleinen Frankie Malou kennen.

Wer hätte das vor einem Monat noch gedacht: Der Sommerurlaub am Meer ist wohl endgültig gestrichen (oder verschoben, denn das Geld gibt's von den Fluglinien derzeit nicht zurück). Während das eine Auge weint, lacht das andere: Denn jetzt lernen unsere Kinder endlich Österreich kennen. Gut, viele planen mit ihren lieben Kleinen ohnehin Urlaub in der Heimat. Genauso viele aber auch nicht. Bei uns war es ursprünglich eine gute Mischung: Österreichische Bauernhofferien im Frühjahr, Strandurlaub im Sommer.Jetzt wird es in den warmen Monaten des Jahres - insofern wir dann unsere Grätzl und Städte überhaupt wieder verlassen dürfen - wohl ein umfangreicherer Österreich-Urlaub. Möglicherweise eine "Kombi" aus Bauernhof und See - vielleicht sogar ein wenig Kultururlaub. Wobei Letzteres mit einer Einjährigen wohl eher schwierig werden dürfte. Derzeit interessiert sich meine Tochter nämlich eher noch für den Hund, der auf der anderen Straßenseite gerade sein Geschäft verrichtet, als irgendwelche Gebäude, Kunst oder gar Menschen, die sich nicht auf ihrer Augenhöhe befinden.Was mich daran besonders freut - und mich Strand und Meer sofort vergessen lässt: Ich kann meiner Tochter unser wunderschönes Österreich mit all seinen atemberaubenden Flecken und Facetten zeigen - und es hilft dem österreichischen Tourismus.